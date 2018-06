[탐구] 데니스 로드먼은 대체 왜 싱가포르에 가는 걸까?

로드먼은 북한과 무슨 관계가 있는가?

로드먼은 2013년 첫 북한 방문 때 김정은과 친밀한 관계를 맺기 시작했다. 당시 그는 평양에서 김정은과 함께 농구 경기를 관전했다. 이 방문에 동행했던 바이스미디어는 관련 다큐시리즈를 HBO에 공개했다.

그 이후 로드먼은 북한을 여러 차례 방문했다. 지난해 그는 억류 미국인 오토 웜비어 석방 소식이 발표된 바로 그 날에도 북한을 찾았으며, 훗날 ‘굿모닝 아메리카’ 인터뷰에서 자신이 웜비어의 석방에 기여한 부분이 있다고 주장했다.

로드먼의 방문에 공식적인 권한이 있나?

전혀 없다. 로드먼의 북한 방문은 항상 개인 시민 자격으로 이뤄졌다. 다만 그는 미국 정부의 지원이 없음을 불평한 적이 있다.

로드먼은 2014년 ‘DuJour 매거진’ 인터뷰에서 ”내가 뭘하든 조롱하는 대신, 내가 만든 이 상황을 활용하길 바랄 뿐”이라고 말했다. ”이건 너무 부당하다. 정부가 아무것도 도와주지 않는 상황에서 북한에서 그와 같은 무언가를 하는 건 무척 어려운 일이다.”

로드먼은 북한으로의 고가제품 수출을 금지한 제재를 위반했는지에 대해 2014년 12월 미국 재무부의 조사를 받은 것으로 알려져있다. 데일리비스트에 따르면, 당시 로드먼은 김정은의 31번째 생일을 맞아 아이리시 제임스 위스키, 유럽산 크리스탈, 이탈리아 수트, 모피 코트, 그리고 김정은의 아내를 위한 영국 멀버리 핸드백 같은 선물을 잔뜩 들고 북한에 갔다.

