왜 악틱 몽키즈는 기타가 아니라 피아노로 노래를 만들게 되었나?(인터뷰)

질문 : 이번 앨범은 지난 작품들과 다른 방식으로 만들어졌다. 피아노에서 곡 작업을 했으니까 말이다. 왜 다른 방식을 택했나?

알렉스 터너 : 내 30번째 생일에 매니저가 선물로 피아노 한 대를 보냈다. 아주 친절한 선물이었다. 매니저가 악기를 선물로 준 건 21살 때 이후로 처음이다. 그땐 LG1 깁슨 어쿠스틱 기타를 받았다. 그 기타로도 곡을 많이 썼다. 앞으로도 아마 그 기타로 곡을 쓸 것이다. 하지만 얼마 동안은 기타를 잡아도 아무것도 떠오르지 않았고, 기타 외에 다른 방법이 필요하다고 느꼈다. 중요한 건, 피아노가 집에 도착하기 전까지는 아이디어가 그다지 떠오르지 않았는데, 피아노를 받은 후에는 상상력에 다시 불이 붙었다는 것이다.

질문 : 첫 번째 트랙 ‘Star Treatment’에 대해 이야기해 보자. “난 그냥 스트록스의 멤버가 되고 싶었어(I just wanted to be one of the Strokes)”라는 가사로 시작한다. 무슨 뜻인가?

알렉스 터너 : 왜 스트록스(The Strokes)의 멤버가 되고 싶었냐고? 아니면 왜 이런 가사로 시작했냐고? 아니면 둘 다인가? 솔직히 말하면 이건 방금 이야기한 것처럼 피아노로 쓴 멜로디인데, 그 가사에 흐르는 음악과 많은 관계가 있다. 그걸 쓰거나 소리 내서 부르게 한 영감의 단서(역주 : ‘스트록스 멤버가 되고 싶었어’라는 가사를 뜻한다)가 아니었다면 그런 음악은 나오지 않았을 것이다. 그 첫 번째 가사와 그다음 가사, 그리고 첫 번째 버스(verse) 전체를 쓴 다음에도 스트록스가 등장하는 가사는 스케치 같은 것으로 생각했다. 수정하거나 버릴 부분이라고 여겼다. 그런데 다시 그 부분으로 돌아갔는데도 처음 쓴 가사가 그대로 남게 되더라.

“난 그냥 스크록스의 멤버가 되고 싶었는데, 당신 때문에 내가 만든 이 난장을 봐. 이름이 새겨진 슈트케이스를 들고 되돌아갈 수 없는 상상력의 고속도로에서 멀리 떨어져 히치하이킹을 하고 있어.”(의역이 포함되어 있습니다)

“I just wanted to be one of The Strokes, now look at the mess you made me make, hitchhiking with a monogrammed suitcase miles away from any half useful imaginary highway.” - ‘Star Treatment’