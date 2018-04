실리콘밸리의 인사평가는 말 그대로 '위아래'가 없다

최종 평가도 기대치에 비추어 얼마나 좋은 기여를 했는지에 따라 5단계 Rating으로 평가한다. 대부분 “모든 기대에 부응함 (Meets All Expectation)”을 받게 된다. Meets Some Expectations를 받을 경우 이는 경고에 해당하며 드물게 “기대에 못 미침 (Does not meet expectations)”을 받는 경우에는 마지막 기회인 “Performance Improvement Plan (PIP)”에 따라 주어진 프로젝트를 3개월간 어떻게 수행하는지 엔지니어링 매니저와 인사팀 매니저가 평가하게 된다. 3개월의 PIP기간 내에도 성과가 기대에 비해 나아지지 않으면 회사에서 잘리게 된다.

회사에서 잘리는 경우는 회사가 경영 성과가 안 좋아지거나 프로젝트가 없어져서 하게 되는 Layoff와 개인 성과가 안 좋아서 PIP를 거쳐 잘리는 두 가지 경우가 있다. Layoff의 경우 나의 성과와는 크게 관계없이 회사의 실적에 따라 해고하므로 공포의 대상이 될 수도 있다. 그렇지만 현재의 실리콘밸리에서는 워낙 인재가 부족하기 때문에 Layoff를 당하면 수많은 회사에서 면접을 보기 위해 줄을 서는 정도이다. 2-4개월치의 월급도 한 번에 주기 때문에 오히려 다른 회사와 협상하여 연봉도 높이고 새로운 도전을 하는 성장의 기회로 생각하고 좋아하는 사람들도 많이 있다.

“기대 이상의 성과를 보임” (Exceeds Expectations)을 두 번 정도 받으면 다음 레벨로 승진하게 된다. 즉, 다음 레벨로 승진하기 위해서는 이미 다음 레벨에 해당하는 성과를 1년 정도 보여야 한다. 그렇기 때문에 승진에 따라 나의 역할이 바뀐다고 보기는 힘들다. 연봉은 조금 더 큰 폭으로 오르게 된다. 대략 1년에 0-10% 정도 오르는 것이 일반적이다. 사내에서는 웬만하여서는 연봉을 크게 올리기 어렵다. 두배씩 연봉을 올리려면 이직을 하는 것이 가장 좋은 방법이다. 그래서 실리콘밸리에서는 2-3년에 한 번씩 이직으로 통해 나의 시장가치를 재평가받으려 한다.



매니저에 대한 평가

위도 아래도 없는 360도 평가에서 중요한 부분 중 하나가 매니저에 대한 평가이다. 매니저도 위에서 본 다른 동료들과 같은 폼으로 평가를 한다. 매니저가 우선 “윗사람”이 아니라 “역할이 매니저인 동료”이기 때문에 매니저에 대한 평가는 논란거리가 되지는 않는다. 오히려 매니저가 자신의 매니저 스킬을 평가받고 향상하는 데 아주 가치 있는 피드백으로 생각한다. 또한 매니저의 매니저가 매니저를 평가하고 승진시키는 데에 중요한 뒷받침 자료가 되기 때문에 반드시 있어야 하는 과정이다.