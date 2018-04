이 랜섬웨어의 황당한 요구조건

″당신의 파일, 이미지, 음악, 문서는 모두 암호화되었습니다!

그러나 걱정 마세요! 해제하는 데 어렵지 않으니까요.

돈은 필요 없어요!

그저 ‘배틀그라운드’를 한 시간 동안 플레이 하세요!”

Your files is encrypted by PUBG Ransomware!

but don’t worry! It is not hard to unlock it.

I don’t want money!

Just play PUBG 1Hours!