트럼프가 처음으로 '불륜설' 포르노 배우를 언급했다

지난 2월 코언 변호사는 자신이 클리포드에게 ‘입막음 비용’으로 이 돈을 지급한 사실을 시인하면서도 트럼프 대통령은 이 사실을 알지 못했다는 입장을 유지하고 있다.

그는 당시 뉴욕타임스에 ”트럼프 그룹이나 대선 캠프는 클리포드에게 준 13만달러와는 직·간접적으로 전혀 연관되지 않았다”며 ”클리포드에게 준 돈은 합법적이었으며 선거운동 자금을 쓴 것이 아니다”라고 밝혔다.

이 거래는 트럼프가 2006년에 클리포드와 성관계를 맺었다고 월스트리트저널이 보도하면서 그 내용이 알려졌다. 두 사람의 불륜 관계는 트럼프가 멜라니아와 결혼한 다음해이자 그들의 첫 자녀인 배런이 태어난지 몇 개월 뒤에 벌어진 것으로 알려져있다.

코언은 2016년 대선 직전 클리포드에게 13만달러를 지급하며 비밀유지 계약을 맺었다. 이 계약에는 당시의 일을 공개적으로 언급하지 않도록 하는 내용도 포함됐다.

코언 변호사는 이 돈에 대해 따로 설명을 하지 않았으며 자신의 사비로 지출한 것이라고 주장한다. 백악관은 트럼프 대통령과 클리포드의 불륜 관계는 전혀 없었다며 의혹을 부인하고 있다.

* 이 글은 허프포스트US의 Donald Trump Says He Didn’t Know About Stormy Daniels Payment를 번역, 편집한 것입니다.