여성민우회가 '그렇다면 우리는 메갈'이라고 말했다

이같은 논란은 처음이 아니다. 한국에 사는 여성 성우, 아이돌, 일러스트레이터들은 Girls do not need a prince 티셔츠를 입었다고, Girls can do anything이라는 문구가 쓰인 휴대폰 케이스를 사용했다고, ’82년생 김지영이라는 베스트셀러를 읽었다고, 여성 인권에 관심있다고 비난받았다.

한편, 현재 루리웹 등 인터넷커뮤니티 이용자들은 다른 일러스트레이트의 발언을 캡처하며 ‘메갈 논란’을 제기하고 있다.