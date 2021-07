이날 낮 12시 기준 해당 해시태그를 단 게시물은 트위터에만 6천개 이상이 올라왔다. 트위터 이용자들은 “스포츠 하는 사람이 머리 짧게 자른 게 뭐? 경기하는데 더 편하면 자르는 게 맞는 것이다. 그리고 머리를 자르든 기르든 무슨 상관인가. 내 몸은 내 마음이다”(@*****m_s), “머리카락이 짧은 여자도 있고 긴 여자도 있다. 여자가 장모종도 아니고 짧으면 뭐 어때서! 머리 길이로 사상검증을 멈춰라”(@*****it_is) “하고 싶으면 그냥 자르세요. 장발이 더 편하다 싶으면 그때 기르면 됩니다. Do What you want(원하는 걸 하세요)”(@*****pot) 등을 올리며 자신의 숏컷 사진을 덧붙였다.