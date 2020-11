노션이 뭐길래요?

노션은 간단히 말하면 한때 잘 나가던 ‘에버노트‘나 ‘네이버 메모‘, ‘구글 킵‘과 비슷하면서도 훨씬 다양한 기능을 탑재한 생산성 앱이다. 2016년 미국 샌프란시스코에서 만들어진 노션은 ‘하나로 모든 작업을(All in one workplace)’이라는 슬로건처럼 간단한 메모부터, 클리핑, 프로젝트 관리, 엑셀 및 간단한 코딩 작업, 자료 보관까지 모두 하나의 프로그램에서 구현 가능하다. 노션은 올해 4월 20억달러(약 2조4000억원)의 기업가치를 인정받는 등 실리콘밸리에서 가장 빠르게 성장하는 IT 스타트업이기도 하다.