“까꿍! 안녕하세요, 공주님!” 2005년, 에뛰드하우스에 이런 인사가 처음 울려 퍼졌다. 직원들은 분홍색 치마 차림에 반짝이는 왕관 머리띠를 썼다. ‘모든 여자는 공주다’라는 슬로건에 충실한 마케팅이었다. 공주 마케팅이 폐기된 건 그로부터 10년 뒤였다. 여성들은 더 이상 ‘공주’를 원치 않았다. 여성들은 ‘GIRLS Do Not Need A PRINCE’(걸스 두 낫 니드 어 프린스·여자는 왕자를 필요로 하지 않는다)라고 쓰인 티셔츠를 입었고, 성별 고정관념이 강한 마케팅은 도태되었다. 화장품은 당대의 인식이 첨예하게 반영되는 산업이다. 한겨레 아카이브에서 아모레퍼시픽과 에뛰드를 중심으로 화장품 마케팅의 역사를 살펴봤다. 해설 강나연