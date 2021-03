“I’ll kill you, my suicide or your genocide(죽이겠다. 나의 자살 또는 너의 학살)”

2017년 12월, ㄱ씨는 집 출입문에 빨간색 사인펜으로 영어 문장이 쓰여있는 걸 발견했다. 집 앞에는 스테이플러 심이 여러 개 박힌 ㄱ씨의 ‘채용 건강 신체검사서’와 협박 편지도 놓여있었다. 5년 전 자신의 고등학생 제자였던 강아무개(25)씨가 저지른 일이었다. ㄱ씨는 이런 식의 스토킹과 협박을 무려 7년간 겪어야 했다.

강씨는 이미 2013년 ㄱ씨를 협박해 소년보호처분을 받은 바 있었다. 하지만 이후에도 16차례에 걸쳐 협박 문자를 보내는 등 스토킹을 멈추지 않았다. 강씨는 상습협박 혐의로 기소됐지만, 수원지법은 ‘반성과 아스퍼거 증후군’을 이유로 징역 1년2개월의 가벼운 형을 선고한다. 솜방망이 처벌은 또다른 범죄로 이어졌다. 2019년 3월 출소한 강씨는 한 구청 가정복지과에서 사회복무요원으로 일하며 빼돌린 ㄱ씨의 개인정보를 협박 문자에 사용했고, ㄱ씨의 아이를 해치기 위해 ‘박사’ 조주빈(25)씨에게 400만원의 현금까지 건넨다. 강씨의 스토킹이 ㄱ씨 아이의 살해를 모의하는 지경에 이르기까지 한국 사회에서 ‘스토킹’은 최대 10만원의 벌금·구류 또는 5만원 미만의 과태료 처분에 그치는 ‘경범죄’였다. 쓰레기 무단투기·광고물 무단부착과 비슷한 정도의 범죄로 여겨진 셈이다.

24일 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률(스토킹처벌법)이 국회 본회의를 통과(재석의원 238명 중 찬성 235명·기권 3명)했다. 지난 1999년 15대 국회에서 관련 법안이 처음 발의된 뒤 22년만이다. 피해자의 고통에도 불구하고 벌금 8만원짜리 경범죄나 구류로 가볍게 넘어가던 스토킹을 무겁게 처벌할 길이 열렸다. 법이 시행되면 강씨와 같은 사례도 상습협박 등 다른 혐의를 우회할 필요 없이 스토킹 그 자체로 최대 5년의 징역형으로 처벌할 수 있다.