그러면서 황 감독은 ”다만 지금 단계에서 언제 그것이 나올 것이고, 구체적으로 어떤 계획이 있는가에 대해서는 말씀드릴 수가 없는 상태다”라고 말을 아꼈다.

그러나 황 감독은 ‘오징어 게임’ 시즌2를 간절히 기다리고 있을 팬들을 위해 아주 큰 스포를 던졌다.

″하지만 약속드릴 수 있는 건 ’Sung gi-hun will come back. He will come back, he’ll do something for the world(성기훈은 돌아올 것이고, 세상을 위해 무엇인가 할 것이다)”