잠시후 12시10분부터 YTN라디오 어서up쇼에 수찬이가 출연합니다 ^^ 보이는라디오에요~~♡ 봐주실꺼죠?ㅎ 보라보러 어서up쇼~~~~~~~!! #어서up쇼 #보이는라디오#안보라#이현웅#김수찬 #프린수찬 #텐션up쇼#응원문자많이많이 #얏호#오늘쓰리케줄#사랑해요차니사랑