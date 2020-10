View this post on Instagram

우선 어제 #방송 #대한민국어게인 을 보시고 연락주신 분들께 너무 감사드립니다. 저에게는 잊지못 할 엄청난 #경험 이였고, 이번 방송을 준비하면서 #나훈아 선생님께서 #음악 을 대하는 진정한 모습을 보고 다시한번 깊이 #존경 하게 되었습니다. 정말 대단한 분이시라고 감히 생각합니다. 모두들 즐거운 #추석명절 계속해서 잘 보내시고 앞으로 더 힘내는 #대한민국 이 되었으면 좋겠습니다. 저도 열심히 해서 앞으로 더 멋진 모습으로 더 자주 찾아뵙겠습니다. #감사합니다 그리고 어떻게 된건지 "#원남쓰 "를 물어보시는데.. .... #다은쓰 #추석인디 #잘있어요? #빈시트 #c2k #모달 #핑크머리 #분홍머리 #기타리스트 #여자기타리스트 #송지아 #테스형 #추석 #웃긴짤 #들어봐