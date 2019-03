*casually leaves this here* pic.twitter.com/OMqDpKQlbD

방탄소년단은 이날 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’의 신곡 무대를 전 세계 최초로 공개할 예정이다.

한편, 방탄소년단은 ‘LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’ 스타디움 투어에 앞서 4월 12일 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL: PERSONA’를 발매한다.

