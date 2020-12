부작용은 예상된 면역 반응이다

예상되는 부작용을 경험하더라도 놀랄 필요는 없다. 이건 사실 좋은 일이다. 신체가 백신에 반응하고 있다는 뜻이기 때문이다.

말도나도 박사는 ”대부분의 백신들은 어느 정도의 마이너한 부작용을 동반한다”며 ”사실 이건 백신에 대한 (자연스러운) 신체의 면역 및 염증 반응”이라고 말했다.

면역 반응 특성상 어느 정도의 염증, 접종 부위 통증, 부기, 두통, 경미한 발열 등이 나타날 수 있다고 그는 설명했다.

모스 센터장은 이같은 부작용들은 애드빌(Advil)이나 알리브(Aleve)같은 소염제로 완화할 수 있다고 덧붙였다. 근본적으로는 코로나19 백신을 맞는 것의 이득이 이같은 불편보다 훨씬 크다.

* 허프포스트US의 What Are The Side Effects Of The Coronavirus Vaccine?을 번역, 편집한 것입니다.