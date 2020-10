View this post on Instagram

ㆍ #제품협찬 우진이가 직접 픽한 옷 입고, 곳곳에 가을가을, 가벼운 산책으로 휴식하기, ㆍ 너랑 나랑, 요즘 넘 ㅂㅏ쁘다😢 어린애가 어쩜그리 의젓하게 잘 따라 주는지, 넘 기특한 우진이❤️ ㆍ 다래끼 완쾌🎉 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 우진이 착용제품은, #나이키키즈 #FLRTL로고후드풀집업 #FLHBR팬츠 ㆍ 우진이는 100cm, 16kg 이고, 110size 입었어요^^ @playkiz_pro ㆍ ㆍ ㆍ 플레이키즈프로는 유명 스포츠 브랜드를 한번에 만나볼 수 있는 국내 유일의 키즈스포츠 멀티샵이예요😊 ㆍ RE/IMAGINED ; 아이들의 시선으로 재해석한 20FW 신상품을 지금 바로 플레이키즈프로에서 만나보세요! ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ #플레이키즈프로 #나이키키즈 #루키스픽 #가을코디 #가을패션 #간절기룩 #키즈옷 #후드집업 #유아상하복 #키즈트레이닝복