잃어버린 세대

코로나19는 여성 인권의 진보를 가로막는 또 하나의 장애물이 되고 있다. 정부의 대응 실패와 학교 수업 중단 때문에 한창 커리어를 쌓고 있는 수많은 고학력 여성들이 일터를 떠나고 있는 것이다. 통계청에 따르면, 여성은 코로나19로 인한 양육 부담 때문에 남성보다 일터를 떠날 가능성이 남성보다 세 배 높았다. 이 여성들이 언제 다시 일터로 돌아올 수 있을지도 확실하지 않다.

진보 성향 싱크탱크 ‘미국진보센터(Center for American Progress)‘의 경제학자 마이클 매도위츠는 코로나19로 인한 경제적 타격이 ‘잃어버린 세대’를 만들어내고 있다고 말했다. 이 세대는, 그에 따르면, ”어쩌면 미국에서 가장 높은 교육을 받은 인구”다.

긴즈버그는 양육을 둘러싼 성차별과 젠더 고정관념이 여성들의 발목을 잡는다는 사실을 잘 알았다. 그는 여러 번, 반복적으로 몸소 그걸 경험했다. 우수한 성적으로 컬럼비아대 로스쿨을 처음 졸업했을 때, 긴즈버그는 일자리를 구하는 데 어려움을 겪었다. 당시 가장 잘 나가는 로펌들과 판사들은 여성 법조인을 뽑아야 할 필요를 느끼지 못했다.

긴즈버그는 결국 러트거즈대학 교수직을 얻었지만, 그는 남성 동료들보다 적은 임금을 받았다. 제인 셰런 드 하트가 쓴 전기 ‘루스 베이더 긴즈버그 : 삶’에 따르면, 긴즈버그가 학장에게 문제를 제기하자 학장은 ”부양할 가족이 있는 남성보다 더 낮은 임금을 받는 게 공정”한 것이라고 말했다.

다른 많은 여성들처럼, 긴즈버그도 처음에는 어린 딸과 투병 중인 시아버지를 돌보는 것과 일 사이에서 균형점을 찾는 데 어려움을 겪었다. 데 하트는 긴즈버그가 ”(보호가 필요한) 두 세대 사이에 갇혔다”고 적었다.

그러나 긴즈버그는 일에 쏟는 시간을 포기하지 않았다고 데 하트는 적었다. ”언제나 현실주의자였던 그는 (여성에게) 특별히 배려를 해달라고 요청하는 게 종신교수직을 위태롭게 할 수 있다는 점을 잘 알고 있었다.”

한 번 일터에서 밀려나면 다시 돌아가기는 너무나도 어렵다. 그래서 긴즈버그는 버텼다.

시민권 운동 변호인들은 이제 긴즈버그가 남긴 유산을 지켜내기 위한 싸움을 준비하고 있다.

국립여성법센터의 마틴은 ”긴즈버그는 우리가 마땅히 애도 기간을 가져야 할 인물”이라고 말했다. ”(그러나) 그의 유산을 기억하는 시간이 되어야 할 이 시간이 두려움과 투쟁의 시간이 되어야만 한다는 게 너무나도 부당하게 느껴진다.”

그러나 투쟁이야말로 긴즈버그가 바랬을 무엇일 것이다. ”그는 우리가 싸워나가야 할 길을 짚어줬다.” 마틴의 말이다. ”우리 모두는 그 싸움에 나설 것이다.”

* 허프포스트US의 RBG’s Fight For Women’s Rights Is More Urgent Than Ever를 번역, 편집한 것입니다.