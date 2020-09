The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images 루스 베이더 긴즈버그. 1933-2020.

같은 해에는 긴즈버그의 삶을 다룬 극 영화 ‘세상을 바꾼 변호인’도 관객들에게 선을 보였다. 원제는 ‘On the Basis of Sex(성별에 근거해)‘로, 성별에 근거한 차별을 아무렇지 않게 용인하는 수백개의 법 조항을 하나씩 무너뜨려 온 긴즈버그의 ‘투쟁’을 상징적으로 요약한 제목이다.

긴즈버그의 신념이 담긴 ‘말’을 통해 그의 삶을 조명한 책이다. 법정 의견서와 언론 인터뷰, 강연, 포럼 등에서 했던 주요 발언과 글들을 집대성했다. 2018년에 미국에서 처음 출간된 책의 원제는 ‘Ruth Bader Ginsburg: In Her Own Words’다.

″여성의 권리라는 표현은 다소 문제가 있다. 인간의 권리다. 법의 평등한 보호를 받을 모든 인간의 권리다” 같은 말에는 성별에 따른 제도적 차별을 철폐하려 했던 긴즈버그의 신념이 잘 담겨있다. 진보적이면서도 신중하고 꼼꼼한 법률가의 면모도 소개된다.

특히 긴즈버그가 연방대법관 시절 써내려갔던 주요 사건에 대한 소수의견서(반대의견서)들도 눈여겨 볼 만하다. 한국이 처해있는 상황이나 환경과는 조금 다를지 몰라도, 이 사건들을 꿰뚫는 원칙과 가치에 대한 긴즈버그의 신념은 시대와 국경을 초월해 많은 이들에게 영감을 준다.

허완 에디터 wan.heo@huffpost.kr