도널드 트럼프 미국 대통령의 막내동생인 로버트 트럼프가 15일(현지시간) 71세를 일기로 숨졌다.

로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관을 통해 발표한 성명에서 ”로버트는 내 동생이었을 뿐만 아니라 내게 가장 좋은 친구였다”며 ”그가 많이 그립겠지만 우린 언젠가 다시 만날 것이다. 그에 대한 기억은 내 마음속에 영원히 살아 있을 것”이라고 애도했다.

올해 71세인 로버트 트럼프의 구체적인 병명은 알려지지 않았으나, 코로나19와는 관계가 없는 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 전날 로버트가 입원 중이던 병원을 찾아 약 45분간 머물렀으며, 당시 그는 ”동생이 힘든 시간을 보내고 있다”고 말했다.

로버트 트럼프는 트럼프 대통령 일가 5남매 중 막내로서 생전에 가족회사인 ‘트럼프그룹’(Trump Organization) 임원을 지냈다.

로버트는 특히 올 7월 트럼프 대통령의 조카 메리가 트럼프 일가의 어두운 가족사를 폭로한 책 ‘지나치고, 절대 만족을 모르는’(Too much and Never enough)을 출간할 때 출판금지 가처분 신청을 내기도 했다.