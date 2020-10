homeworks255 via Getty Images

homeworks255 via Getty Images (자료사진) 코로나19까지 겹치면서 미국의 경제적 불평등은 '역대 최악' 수준으로 치닫고 있다.

hyejin kang via Getty Images

hyejin kang via Getty Images

부유층과 기업들은 트럼프 정부가 2017년에 단행한 막대한 감세 혜택을 받았다.

″유색인종 커뮤니티에 대한 코로나19의 불균형한 영향, 대부분 여성에게 전가된 격리 기간 동안의 보육과 원격수업의 부담에 더해 (코로나19) 팬데믹은 부의 불평등과 경제적 이동 가능성의 격차를 벌리고 있다.” 제롬 파월 연준 의장이 최근 전미실물경제협회(National Association for Business Economics) 연설에서 한 말이다.

대다수 미국인들의 경제 사정은 당분간 나아지지 않을 것으로 보인다. 파월 의장은 ”장기간의 성장 저하는 우리 경제의 기존 격차를 계속해서 악화시킬 수 있다”고 경고했다.

미국의 자산 격차는 날로 악화하고 있다. 1989년부터 2016년까지 미국 부유층과 빈곤층의 자산 격차는 두 배 넘게 더 벌어졌다.

2018년 미국의 소득불평등은 최근 50년 간 최고치를 찍었다. 파월 의장은 이같은 소득 불평등이 미국에서 가장 큰 문제 중 하나로 떠오를 것이라고 경고한 바 있다.

미국의 소득 불평등은 주요7개국(G7) 국가들 중 가장 심각하다.

* 허프포스트US의 50 Richest Americans Have More Wealth Than Poorest 165 Million Combined를 번역, 편집한 것입니다.