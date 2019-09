40만 달러를 내고 죽인 코뿔소 ‘트로피’ 반입을 트럼프 행정부가 허용하려 한다

SIPA USA/PA Images A black rhinoceros is spotted at Wilderness Safaris Desert Rhino Camp. (Photo by Michaela Urban/Chicago Tribune/TNS/Sipa USA)

트럼프 행정부는 미국 ‘트로피 헌터’가 작년에 나미비아에서 40만 달러를 주고 죽인 코뿔소의 가죽과 두개골을 미국에 가져올 수 있도록 허가하려 한다고 밝혔다. 미국 동물보호단체(The Humane Society of the United States)는 지난 주에 미국 어류 및 야생동식물 보호국(U.S. Fish and Wildlife Service)이 2018년 5월에 29세 검은코뿔소를 죽인 미시간의 사업가 크리스 페여크에게 허가를 내주려 한다고 전했다고 밝혔다. 페여크는 나미비아 정부가 만든 반 밀렵 기금에 수십만 달러를 내고 사냥 허가를 받았다고 한다. 멸종위기종 보호법에 따라, 이러한 동물이나 동물의 사체 일부를 미국에 들여오는 것은 불법이다. 허가를 받으려면 트로피 헌터는 자신의 행동이 ‘종의 생존을 개선할 것이며’, 종의 ‘생물학적 필요’를 고려했음을 증명해야 한다. 트로피 헌터들은 멸종 위기에 처한 동물 사냥을 위해 수만, 수십만 달러를 내는 것이 멸종 위기종 보호에 도움이 된다고 오래 전부터 주장해왔다. 그러나 환경 단체들은 보호 단체에 돈이 얼마가 가든 간에 죽은 코뿔소는 죽은 코뿔소라고 맞서왔다. “우리 연방 정부가 부유한 미국인들이 심각한 멸종 위기에 처한 코뿔소 트로피를 얻게 하고 코뿔소 보존에 심각한 타격을 주는 행위를 금지하길 촉구한다.” 미국 동물보호단체의 키티 블록 회장의 성명이다. “나미비아에 남아있는 검은코뿔소는 2천마리도 되지 않으며 코뿔소 밀렵은 늘고 있다. 살아있는 모든 검은코뿔소들이 야생에서 안전하게 지낼 수 있도록 해야 할 때다. … 검은코뿔소는 트로피 헌터들의 사냥 대상이 되어선 안된다.”