긴즈버그 대법관의 퍼스널 트레이너가 '푸시업'으로 고인을 배웅했다 (영상)

존슨은 2017년에 긴즈버그의 운동법을 소개한 책 ‘RBG 운동법‘을 펴냈고, 이듬해에는 긴즈버그와 함께 ‘레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어’에 출연했다.

존슨은 지난해 ABC7 인터뷰에서 긴즈버그가 운동을 할 때 어떤 동작을 ”‘못하겠다‘고 말한 적이 단 한 번도 없다”고 전했다. ”몇 번 나에게 약간의 표정을 지어보인 적은 있지만 ‘못하겠다’는 말은 단 한 번도 하지 않았다.”

* 허프포스트US의 Ruth Bader Ginsburg’s Trainer Does Pushups By Her Casket In Moving Tribute를 번역, 편집한 것입니다.