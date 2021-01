ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 미국 조지아주 연방상원의원 결선투표에 나선 라파엘 워녹(민주당) 후보가 공화당 현역 의원을 꺾고 당선됐다. 사진은 '드라이브-인' 유세에서 지지자들에게 손을 흔드는 모습. 서배너, 조지아주. 2021년 1월3일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 조지아주 결선투표 지지유세에 나선 조 바이든 대통령 당선인(민주당)이 라파엘 워녹 후보와 팔꿈치 인사를 하고 있다. 애틀랜타, 조지아주. 2021년 1월4일.

워녹은 연설에서 빈곤했던 어린시절과 모친을 언급하며 자신이 이 자리에 서게 된 것의 의미를 설명했다. ”다른 사람들의 면화를 따주던 82세(흑인)의 그 손이 투표장에서 막내 아들을 미국 상원의원으로 만들어줬다. 이게 바로 미국이기 때문이다.”

공화당은 조지아주에서 실시된 두 건의 결선투표 중에서도 유독 워녹을 겨냥한 공격에 집중했다. 급진적 극단주의자라거나 ”이단자”라는 공격을 쏟아냈고, 아동 학대에 연루됐다는 의혹을 마구잡이로 제기하기도 했다.

그러나 이런 공화당의 전략은 흑인 유권자들의 반발을 불렀고, 높은 흑인 유권자들의 투표욜 속에서 민주당이 승리를 가져갈 수 있었다.

″워녹 목사를 공격하려고 역사적으로 인종주의적인 비유를 집어넣어 만든 선거광고들은 모욕적이었다.” 투표 조직 활동에 뛰어들었던 노동조합 ’유나이트히어의 그웬 밀스가 선거에 앞서 허프포스트에 말했다. ”이런 걸 더 이상 두고보면 안 되겠다는 감정을 끌어내기도 했다. 그런 얘기를 매우 많이 들었다.”

한편 이번 선거는 2020년 11월3일 대통령 선거와 함께 치러진 의원 선거에서 과반 이상을 득표한 후보가 나오지 않아 실시됐다. 조지아주 규정에 따라 2석에 대한 결선투표가 이날 치러졌다.

앞서 상원에서 민주당은 48석, 공화당은 50석을 확보했다. 민주당이 조지아주에서 2석을 모두 차지하면 당연직 상원의장인 카말라 해리스 부통령을 합해 상원에서 과반의석을 차지하게 된다.

* 허프포스트US의 Raphael Warnock Makes History With His Senate Win In Georgia를 번역, 편집한 것입니다.