JTBC 금토드라마 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’ OST에 삽입된 레이첼 야마가타의 ‘Something in the Rain’ 음원이 13일 발매된다. 미국 싱어송라이터 레이첼 야마가타는 ‘Be Be Your Love’, ‘Duet’ 등의 곡으로 한국에서도 많은 팬을 보유하고 있다.