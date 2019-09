프레디 머큐리의 곡에 HIV/AIDS 메시지를 담은 뮤직 비디오가 새로 나왔다

에스테반 브라보와 베스 데이비드는 퀸의 싱어였던 프레디 머큐리를 기리는 새로운 프로젝트를 발표했다. 그러나 단순한 오마쥬는 적절하지 않을 것 같았다. 유니버설 뮤직의 데이비드 로코와 손잡고 이들은 머큐리의 ‘Love Me Like There’s No Tomorrow’의 뮤직 비디오를 만들었다. 우화와 같은, 퀴어를 포용하는 러브 스토리를 담은 애니메이션이다. 프레디 머큐리가 살아있었다면 73번째 생일을 맞았을 9월 5일에 발표된 이 비디오는 게이 남성으로 묘사된 두 백혈구의 관계를 보여준다. 초반에 한 세포/남성이 HIV 양성임이 드러난다. 이 커플은 현실에 슬퍼하지만, 나이가 들어 디스코 볼 아래서 춤을 추는 모습이 후반에 등장하여 그들이 오랫동안 함께 행복하게 지냈음을 암시한다. 위에서 볼 수 있는 ‘Love Me Like There’s No Tomorrow’ 비디오는 머큐리의 여러 면을 반영하고 있다. 전설적 싱어/송라이터였던 머큐리는 게이 또는 양성애자였으며, 1991년 11월에 HIV 양성임을 공개적으로 밝힌 다음 날에 AIDS 관련 질병으로 사망했다.

COURTESY OF UNIVERSAL MUSIC GROUP “Love Me Like There’s No Tomorrow” 뮤직 비디오의 한 장면