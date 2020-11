View this post on Instagram

#bts#btsarmy#bangtan#bangtanboys#mapofthesoulone#방탄#방탄온라인콘서트#맵오브더솔원#방탄유럽뮤직어워드#방탄4관왕축하해 BTS에게 멈춤이란 없습니다. 미국에 이어 이번엔 유럽을 휩쓸었습니다. BTS는 지난 9일 유럽에서 가장 인기 있는 노래와 뮤직비디오를 선정하는 ‘2020 MTV 유럽 뮤직어워드’에서 4관왕의 쾌거를 이뤘습니다. BTS에게 국경이나 언어는 이미 무너진 지 오래입니다. 자신들만의 이야기로 세계인의 가슴을 뒤흔들고 있습니다. 무엇보다 큰 의미는 코로나19로 힘들어하는 많은 사람들에게 노래로 희망을 주고 있다는 것입니다. BTS와 아미의 ‘피 땀 눈물’이 그야말로 다이너마이트처럼 빛을 터트리고 있습니다. 다가오는 20일, 새 앨범이 공개된다고 합니다. 새로운 이정표가 되길 기대합니다. 국민에게 기쁨과 자긍심을 선사한 BTS에게 다시 한번 큰 축하를 보냅니다. (사진출처 : 뉴시스)