컷오프 후 경선으로 기사회생한 민경욱 미래통합당 의원에 대한 논문 표절 의혹이 제기됐다.

민 의원이 지난 1991년 연세대 국제대학원에서 낸 석사 논문이 문제가 됐다.

아주경제는 민 의원의 석사 논문이 1977년 한 학술지에 실렸던 ‘한국 해외홍보 증진을 위한 이론적 탐색‘과 허모씨의 한양대학교 석사 논문 ‘한국해외홍보체계에 관한 연구(1989년)’를 번역 수준으로 옮겼다고 보도했다.

특히 결론 부분은 ‘한국 해외홍보 증진을 위한 이론적 탐색’을 그대로 번역한 수준이라고 지적했다.

“The overseas publicity is a communication activity that aims at cross cultural persuasion through information. Domestic and international situation Korea is located in damands scientific method of overseas publicity (해외 홍보는 정보를 통한 문화 간 설득을 목표로하는 커뮤니케이션 활동이다. 한국이 처한 국내외적 상황은 해외 홍보의 과학적 방법을 요구받고 있다.)”

-민경욱 의원의 석사 논문