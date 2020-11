ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 스테이트팜아레나에 마련된 개표소에서 개표 작업이 이뤄지고 있다. 애틀랜타, 조지아주. 2020년 11월4일.

Jessica McGowan via Getty Images 한 직원이 우편투표 개표 작업을 하고 있다. 애틀랜타, 조지아주. 2020년 11월4일.

ASSOCIATED PRESS 개표를 기다리는 투표용지들. 애틀랜타, 조지아주. 2020년 11월4일.

펜실베이니아주는 선거일 전에 우편투표와 부재자투표를 미리 개표하지 못하도록 하고 있어서 시간이 늦어지는 만큼 개표 결과는 목요일(5일) 또는 금요일(6일)까지도 발표되지 않을 예정이므로 초조하게 새로운 소식을 확인하는 건 어쩌면 건강에 그리 좋지 않을지도 모른다.

스트레스성 폭식이나 트위터에서 나쁜 뉴스를 강박적으로 확인하는 일, 주 선거당국 홈페이지에 들어가서 새로고침을 눌러대거나 선거인단이 269 대 269로 동점이 되는 최악의 시나리오를 지도에 펼쳐보이는 일에서 잠시 벗어나고 싶다면, 숨을 한 번 들이마시고 목을 축인 다음 민주주의가 움직이고 있는 모습을 지켜보시길.

* 허프포스트US의 Watching Election Workers Process Ballots Is The New Comfort-Food Television을 번역, 편집한 것입니다.