지불할 수 있는 만큼만 내는 마트가 생겼다

마케팅 전문가들은 물건을 산 손님이 지불하고 싶은 만큼만 돈을 내는 그런 형식의 마트가 존재하지 않는 이유는 설명할 필요도 없다고 한다. 그럼에도 불구하고 바로 그런 운영 컨셉을 도입한 첫 캐나다 매장이 토론토에서 문을 열었다.

셰프 재거 고든은 ’Feed It Forward(착한 일을 이어가자는 ‘pay it forward’라는 문구를 변형시킨 것)′ 마트 컨셉을 시도해 볼 만한 가치가 충분히 있다고 여겼다. Feed It Forward에는 전형적인 마트에서 찾을 수 있는 거의 모든 물건이 있다.

차이가 있다면 그 운영방식이다. 소비자는 꼭 필요한 만큼의 식품만 골라야 하며 이에 대해 지불할 수 있는 만큼의 돈만 낸다. 낼 돈이 아예 없을지라도 말이다.

Feed It Forward는 제빵점과 카페까지 포함한 마트지만 이익을 기대할 수 있는 사업은 아니라고 고든은 말한다. 이번 사업은 이제까지 그가 벌여온 ‘제로(0) 낭비, 음식 안보’ 캠페인의 연장으로 보는 게 더 옳다는 것이다.