드라마 #아일랜드 (2005) 강국(#현빈 분)의 대사를 제 노래 가사에 인용했었죠. 셀카를 찍으려 폰을 든 순간 그 음악이 오랜만에 떠오르더군요. 2006년 불우(不遇)의 명반으로 선정된 #멜로브리즈 의 #모메모리 . 옆으로 밀어주세요. 사진 설명은 제 노래로 하겠습니다. #사랑의불시착#윤상훈#마션#리정혁#현타#사랑의불시착오과장#momemory#Mo'(冒)Memory