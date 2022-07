박은빈이 ‘이상한 변호사 우영우’ 속 우영우 캐릭터를 연기하기 위해 들인 노력에 대해 고백했다.

19일 오후 넷플릭스 코리아의 공식 인스타그램엔 ”최애 김밥은 뭐예요? 뭘 먹으면 그렇게 귀여워요?!! 덕후의 마음이란 사소한 것까지 더 알고 싶은 것. 그 마음 너무 잘 알기에, 여러분의 궁금증 싹싹 모아 박 to the 은 to the 빈 배우에게 무엇이든 물어봤습니다”라는 글과 함께 영상이 게재되었다.