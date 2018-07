박봄은 ”여러분 저 이제부터 get ready해요. 많이 기다리셨죠? I miss you guys so much. All around the world(전세계 많은 분들 정말 보고싶다)”라며 ”여러분도 get ready 해주세요. 제가 행복하게 해드릴게요”라고 덧붙이며 팬들에 대한 그리움을 드러내기도 했다.

박봄은 2016년 11월 2NE1 해체 이후 주로 팬들에게 SNS를 통해 근황을 전해왔던 바다. 국내에서 가수 활동을 시작하면서 또 어떤 모습들을 보여주게 될지 주목된다.