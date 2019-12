부모들이 육아를 할 때 죄책감을 느낄 필요없는 일 5가지 (연구)

Jose Luis Pelaez Inc via Getty Images

마사지를 받으러 가라. 그림 수업을 받아라. 아이를 맡길 곳이나 파트너가 있다면 주말엔 친구들과 여행도 가라.

벨기에에서 최근 발표된 연구에 의하면 부모의 번아웃은 실제로 일어나는 일이다. 조사에 참여한 부모 2000명 중 거의 13%가 ‘하이 번아웃’을 경험했다. 연구자들은 지친 부모들은 감정적으로 자녀들을 멀게 느끼는 경향이 있다는 걸 발견했다. 부모의 번아웃은 자녀들에게 “장기적으로 큰 영향을 미칠 가능성이 있다”는 게 그들의 결론이다.

휴식은 꼭 필요하다고 육아 전문가이자 저자인 앤 더글라스가 글로벌 뉴스에 밝힌 바 있다. 엄청난 휴식일 필요는 없다. 차 한 잔을 즐기거나, 책을 읽거나, 친구와 산책을 하는 것만으로도 다시 힘을 얻을 수 있다.

“육아라는 역할은 정말 중요하지만, 그게 당신 삶의 전부는 아니다. 건강, 인간 관계, 흥미, 정체성 등 당신 자신의 다른 부분에도 계속 투자해야 한다.”

* HuffPost CA의 What Parents Can Stop Feeling Guilty About, According To Science를 번역한 것입니다