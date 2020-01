Parasite (South Korea) - Best Motion Picture - Foreign Language. Photo by Alexi Lubomirski ( @alexilubomirski ). #GoldenGlobes pic.twitter.com/rRSi89ZJBH

같은 부문에 후보로 오른 경쟁작으로는 ‘레미제라블‘(Les Miserables·감독 래드 리), ‘페인 앤 글로리’(Pain and Glory·감독 페드로 알모도바르), ‘타오르는 여인의 초상’(Portrait of a Lady on Fire·감독 셀린 시아마), ‘더 페어웰’(The Farewell·감독 룰루 왕)이 있었다.

‘기생충’은 외국어영화상 외에도 감독상과 각본상 후보로 지명된 상태다.

김태우 에디터: taewoo.kim@huffpost.kr