동물보호단체인 ‘SPCA of Wake County’의 홍보담당자인 타라 린은 허프포스트와의 인터뷰에서 “처음에는 왜 이 가족이 토비의 안락사를 원하는지 이해할 수 없었다”고 말했다. 하지만 사연을 들은 그는 ”이 가족이 토비를 다른 지역에 버리지 않고 동물보호소에 데려온 건 잘한 일이었다”고 생각했다.

동물보호소 측은 토비에 대한 안락사 요구를 거절했다. 대신 그들은 토비를 다른 보호소로 옮겼고, 다시 토비의 새로운 가족을 수소문했다. 다행히 토비는 새로운 가족을 만나게 됐다. 보호소 스텝들은 토비에게는 다른 고양이가 없는 가족을 찾아주어야 할지 모른다고 생각했지만, 지금 살고 있는 집에서는 다른 두 마리의 고양이와 싸우지 않고 잘 지낸다고 한다.

*허프포스트US의 Cat Finds New Home After Walking 12 Miles Back To Owners Who Rejected Him을 번역, 편집한 것입니다.