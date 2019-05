CGV아트하우스는 지난 28일 공식 인스타그램 페이지에 영화 ‘세상을 바꾼 변호인’(원제: On the Basis of Sex, 성별에 근거하여) 홍보물을 게시했다.

‘세상을 바꾼 변호사’는 루스 베이더 긴즈버그를 소재로 한 실화 바탕의 영화로, 긴즈버그가 변호사로 활동하던 1970년대, 남성 보육자와 관련한 재판에 나서는 과정을 그린다.

이날 공개된 포스터에는 주인공 펠리시티 존스의 사진과 함께 ”독보적인 스타일, 진정한 힙스터, 시대의 아이콘, 핵인싸, 데일리룩”이라는 문구가 적혀 있었다. 기존 포스터에 새겨진 ”리더(leader), 변호사(lawyer), 인권활동가(activist), 재판관(justice)” 등 루스 베이더 긴즈버그의 업적을 표현하는 단어를 겉모습에 대한 문구로 대체한 것이다.