「みなさんこんにちは!二宮和也です。Twitter初投稿!皆さんに楽しんでもらえるようなことを発信できたらと思っていますので、よろしくお願いします!」

"Hi! It’s Kazunari Ninomiya. So, this is my first tweet ever! I'll be sharing content that all of you will enjoy!"#Nino#嵐#ARASHIpic.twitter.com/zNc0irnFIr