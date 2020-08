ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS (자료사진) 미국 뉴욕주 검찰이 정치권에 막강한 영향력을 행사하는 로비단체 전미총기협회(NRA) 해산을 추진하고 나섰다. 사진은 NRA 연례 행사장에 마련된 총기 전시장. 2019년 4월27일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 러티샤 제임스 뉴욕주 법무장관이 NRA 해산 추진에 관한 기자회견을 하고 있다. 2020년 8월6일.

뉴욕주 법무부는 2019년 4월부터 NRA에 대한 수사를 벌여왔다. 수백만달러 규모의 배임 의혹에 대한 보도가 나온 직후다. 지난해 이 보도 이후 NRA는 격렬한 내분에 빠졌고, 관련 인물 및 기관들 사이에서 소송전이 벌어졌다.

제임스 법무장관은 NRA의 임원진들이 기부금으로 ”자신들의 배를 채웠다”고 지적했다. 소장에는 웨인 라피에어 최고경영자(CEO), 존 프레이저 법률고문, 우디 필립스 전 최고재무책임자(CFO), 조시 파월 전 전무이사 등의 이름이 적시됐다.

한편 뉴욕주가 NRA의 해산을 추진한다는 발표가 나온 이날, NRA의 로비사업 부분을 이끌고 있는 제이슨 위메트는 11월 대선 경합 지역에서 도널드 트럼프 대통령의 당선을 지원하기 위해 ”수백만” 달러를 투입할 계획이라고 ‘워싱턴 프리비컨’에 말했다.

* 허프포스트US의 New York Attorney General Seeks To Shut Down NRA를 번역, 편집한 것입니다.