문재인 전 대통령 딸 다혜씨는 14일 문 전 대통령 부부가 사는 경남 양산 사저 앞 욕설시위에 대해 ”더 이상 참을 이유가 없다”고 밝혔다.

다혜씨는 이날 오후 자신의 트위터에서 김정숙 여사가 미셸 오바마 전 미국 대통령 부인의 발언 ‘그들이 저급하게 가도, 우리는 품위 있게 가자’(When they go low, we go high)는 말을 강조했기에 그동안 ”참고 또 참기만 했다”며 이같이 강조했다.

다혜씨는 ”이젠 두 분께서 국민을 위하는 자리에서 내려 온 이상 더 이상 참을 이유는 없다”며 시위를 하는 보수 유튜버들을 겨냥, ”당신에게도 가족이 있겠지요?”라고 꼬집었다.

다혜씨는 글 아래로 지난 8일 방송된 SBS ‘궁금한 이야기 Y’에 평산마을 시위편 영상 일부를 첨부했다. 해당 영상에는 사저 인근에서 텐트를 치고 시위하는 사람들 모습이 담겼다.