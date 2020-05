Welcome back, KBO. We’re all watching!

KBO가 돌아왔다. 우리 모두 시청하겠습니다!



Stay tuned for more to come!

앞으로도 많은 관심을 부탁 드립니다!

#KBO#Baseball#야구#OpeningDay#개막전#Hwaitingpic.twitter.com/HC4W0vEG2D