그는 이날 자신의 인스타그램을 통해 ”나의 행동과 발언의 심각성을 인지하지 못했다”라며 ”내가 저지른 실수를 인정하고 이로 인해 기분이 상했을 많은 분들에게 사과하고자 한다”라고 전했다. 그는 이어 ”인터뷰하던 당시의 나를 비롯한 젊은이들은 스스로 천하무적이라고 생각할지 모르지만, 우리 역시 지역사회의 조언을 듣고 따를 의무가 있다”라고 썼다.

슬러더는 ”여러분의 용서나 동정을 바라는 것이 아니”라고 강조하면서 ”이번 일로 더 나은 사람, 더 나은 시민이 되고자 한다”라고 밝혔다.

플로리다주 당국은 앞서 사회적 거리두기 캠페인을 도입했으나 이는 좀처럼 지켜지지 않고 있다.

