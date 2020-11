MoKa Secret Official Store

영어로 성행위를 연상시키는 게 분명한 이 세 글자, CUM이란 브랜드명은 사실 ‘Creative Underwear for Men(창의적인 남성 언더웨어)’의 약자다. 이 브랜드가 공략하려는 소비자는 분명하다. 남성이다.

남성의 몸을 에로틱하게

남성, 섹슈얼리티의 주체

스폰지밥 팬티

욕망의 서열

이건 ”새로운 남성성”을 주제로 하는 인스타그램 계정들(@Tubandes, @nontoxic_masculinity)이나 언론인 빅투아 투이옹이 진행하는 팟캐스트 ‘The Balls(고환) on the Table’의 등장에서 보듯 남성들이 자문하기 시작한 질문과도 맞닿아 있다.