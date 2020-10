View this post on Instagram

안녕! 😋 내 이름은 뚜껑이 (1세, 컵뚜껑) 나는 플라스틱 빨대 없이도 맥도날드의 맛있는 음료를 즐길 수 있는 빨대없는 뚜껑이야. 나와 함께 한다면 우리 모두 지구 환경 살리기에 동참하게 되는 거야! 지구를 위해 탄생한 나의 자세한 이야기는 지금 바로 영상으로 확인해줘! ▶ ▶ 앞으로 잘 부탁해 💛 #맥도날드 #플라스틱빨대아웃 #빨대가필요없는 #뚜껑이