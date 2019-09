1940년대 미국 게이 풀 파티 영상에 등장한 남성들에 대한 다큐멘터리

스토리와 프루사치크는 맥주 라벨, 연료 배급 스티커, 군복의 표시 등을 통해 이 영상의 촬영 시기가 1943~1945년 무렵일 것이라고 결론내렸다. 현재 그들은 영상에 등장하는 남성 중 5명이 누구인지 파악했다. 알고 보니 여러 집단들이 모인 파티였다. 유명한 헤어스타일리스트 버디 월튼과 그의 파트너 샘 미코토도 있었다. 미코토는 스토리가 1996년에 이 필름을 산 소유물 처분 판매가 열린 집의 주인이었다.

수영장 자체는 이제 없지만, 스토리와 프루사치크는 등기부등본과 지역 관리 기록을 따라 위치를 찾을 수 있었다. 세인트 루이스에서 남쪽으로 65킬로미터 정도 떨어진 미주리주 힐스보로 근처의 시골이다.

이 남성들의 친구와 가족들이 인터뷰에 응하여, 스토리가 기대하지 않았던 깊은 인간적인 면이 ‘게이 홈 무비’에 더해졌다.

스토리는 “문전박대를 많이 당할 거라고 생각했다.”며, 인터뷰에 응한 이들이 동성간의 관계가 배척의 이유가 될 수 있었던 시절에 남성 지인 및 친척들이 파티를 벌이는 모습을 보면서도 “수치스러워 하거나 부끄러워하지 않았다”고 말했다. ‘게이 홈 무비’가 스톤월 이전 시대의 ‘역경과 추한 면’도 담을 것이라며, 스토리는 “가족, 친구, 무조건적인 사랑에 대한 이야기가 되었다.”고 말했다.

2020년 영화제 개봉을 목표로 하고 있는 완성작에서 보여지지 않을 부분도 시사하는 바가 있을 것이다. 예를 들어 유색인종은 거의 눈에 띄지 않는다. 또한 스토리와 프루사치크가 꼭 담고 싶은 요소가 있는데, 그것은 영상에 등장하는 남성들 중 최소한 한 명이 직접 증언하는 것이다.

월튼과 미코토는 사망했으나, 다른 출연자 중 생존자가 있다면 현재 80대 후반 또는 90대 초반일 것이다. 스토리와 프루사치크는 누구인지 알아내고 싶은 사람들의 스틸 이미지들을 모은 온라인 갤러리를 만들었다. 영상에 등장하는 사람들을 아우팅하려는 의도가 아니며, 개인적인 일들을 상기하고 싶지 않아하는 사람들도 있을 수 있다는 걸 알고 있다고 두 사람은 강조한다. 그러나 이제까지의 반응을 볼 때, 적어도 한 명은 나서지 않을까 하고 희망을 품고 있다.

“우리 다큐멘터리가 첫 선을 보이는 날, 누군가 우리에게 이메일을 보내서 ‘어, 저 사람은 우리 아빠다.’라고 말할 것이란 걸 안다. 하지만 그전에 확인할 수 있는 건 다 확인하고 싶다.” 프루사치크의 말이다.

스토리는 ‘게이 홈 무비’가 “가족 안에서의 치유를 위한 학습 도구” 역할을 하길 바란다. 그러나 젊은 모습으로 영원히 남은 영상 속 남성들을 생각하면 조금 안타까운 마음이 드는 것을 금할 수가 없다고 한다.

“처음 이 영상을 보았을 때 나는 그 남성들과 같은 나이였다. 나는 50세가 되었고 계속 나이를 먹어가지만, 이들은 전혀 나이들지 않았다. 삶에 대한 묘한 관점을 준다.”

* HuffPost US의 New Documentary Will Track The Lives Of Gay Men Seen At Pool Party In 1940s Missouri를 번역한 것입니다