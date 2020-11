View this post on Instagram

몇년동안이나 아껴둔 카든데 보여준적있나? 너무이쁘지? 이걸 너한테 이렇게 쓰다니. 그래도 오늘을 위해 아꼈나싶게 어울린다. 내친구 지선아. 아무도보여주지말고 너만 보게 그곳에 넣어뒀어. 원래의우리처럼 욕도좀 섞었다. 답장 줄꺼지?꿈에서라도 부탁해.