. <추석에 미용실 갔다가 잠시 조는 사이에 그만> 집콕하는 추석 연휴에 오랜만에 여유 시간이 많이 나서 미용실에 커트하러 갔습니다. 염색을 다시 하느냐 마느냐로 주변에서 갑론을박이 많았는데, 원장님이 커트하는 김에 도드라진 백발 부분을 ‘살짝’ 교정한다고 해서 맡기고 잠시 졸았는데.. 결과는 그만 더이상 고민도 논쟁도 의미가 없어졌습니다 ㅠ 되돌릴 수도 없고 이거 어쩌면 좋습니까? #원장님_책임지세요. #이럴수는_없다.