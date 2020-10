View this post on Instagram

13년 전 나랑 한 자리에 있었다며 먼저 다가와 반갑게 인사해준 #찬또배기 🙂🎶 2008년 KBS홀에서 열린 #전국노래자랑 연말결선 때 내가 송해 선생님과 MC를 했고, 장윤정 씨가 초대가수였고, 자신은 출전해서 인기상을 수상했던 13살 출연자였다면서- 아직도 폰에 그때 나랑 찍은 사진이 저장돼있다고 그걸 내밀어 보여주는데 #정연깜놀🤩 "아~ 이 귀여운 꼬마 기억나지! 그게 찬원 씨였어요?!? 헉🤡" 당시 관객들의 마음을 확 사로잡았던 그 소년이 이렇게 잘 커서 멋진 가수 #이찬원 이 되다니-! 괜스레 내가 막 막 흐뭇해지고...☺️ 역시 어릴 때부터 다져온 경험과 내공이 있는 친구라 그토록 다부져보였구나- 싶었다는..👍🏻 앞으로 쭈욱 꽃길만 걷기를-!!! 🌻