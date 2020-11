View this post on Instagram

정말 말도 안되는 일이 일어났네요 우리가15년을 버텼습니다 살아남았네요 이 악물고 버텼고 포기하지 않았더니 이런날이 오긴 오네요 예전에는 10년만 넘어도 선생님 소리를 들었는데 슈주 선생님들 고생많았고 앞으로도 고생할 예정입니다. 내일은 나아지겠지 좀 편해지겠지 생각하면 큰 오산입니다. 아직 여러분들이 핫하기 때문이죠 그러니까 짜증내고 투정부려도 좋으니 같이 가셔야 합니다 무섭죠?15주년때 팀이 이렇게 건재할거 아무도 예상 못했죠? 그러니 내가 끌고 갑니다 우리 죽어서도 천국 슈퍼쇼 투어 있어요 계속 갑니다 오늘만 즐기세요 고생했어요 멤버,팬,스텝 여러분 존경하고 사랑합니다💙