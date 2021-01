“미끄럽긴 하죠. 그래도 괜찮아요!”

한낮인데도 영하 12도의 냉동고 날씨를 보인 8일 오후 1시 서울 마포구 한 언덕길. 지난해 11월 <뉴욕타임스>에 소개(‘Yogurt Ladies’ of South Korea Deliver More Than Dairy)되는 등 한국 길거리 명물로 자리잡은 한국야쿠르트 전동카트 ‘코코’가 미끄러운 빙판길을 유유히 달리고 있었다. 코코는 콜드 앤 쿨(cold&cool)을 뜻한다. 냉장고가 달려서 이런 이름이 붙었다.

저 작은 바퀴로 눈길, 빙판길을 어찌 저리 잘 달리는지 궁금했다. ‘야쿠르트 아줌마’로 알려진 프레시매니저에게 ‘운전하기 괜찮으시냐’고 물었다. 미끄러운 길인데도 전동카트가 재빨리 멈춰섰다. “괜찮아요.” 짧은 한마디를 남기고 떠나는 프레시매니저의 뒷모습을 보며 야쿠르트 하나 팔아드릴걸, 후회했다.

지난 6일 저녁 내린 폭설로 서울 강남 일대 교통이 마비됐다. 서초구에만 13㎝가 넘는 눈이 내렸다. 엎친데 덮친 격으로 서울시 늑장대처도 한몫했다. 여기에 후륜구동이 많은 수입차가 눈길에 ‘퍼지면서’ 교통대란을 가중시켰다는 분석이 나왔다. 국산 중소형차도 어지간히 오르는 완만한 언덕길을 일부 후륜구동형 수입차가 헛심만 쓰다 미끄러지는 장면이 속출했기 때문이다.