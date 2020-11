View this post on Instagram

오늘 저녁 11시 10분 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 공개되는 섬세 그림들 입니다. 0호 붓으로 먹을 이용하여 1mm간격으로 선을 그리는 작업이자 고행입니다. (오늘 만나요^^)